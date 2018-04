La coalition «Non à la franc-maçonnerie» attaque l’arrêté préfectoral en justice et menace…

La coalition « Non à la Franc-maçonnerie» est montée au créneau suite à l’arrêté pris par le préfet de Dakar abrogeant l’interdiction aux francs-maçons de tenir leurs rencontres dans ce département. Cette coalition a décidé d’attaquer cette mesure au tribunal et se dit plus que jamais déterminé à empêcher la tenue de telles rencontres au Sénégal.



«A l’instar de tout croyant sénégalais épris de paix et de justice, les leaders de trentaine d’organisations religieuses et de la Société civile, regroupées dans la Coalition «Non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité », condamnent avec la dernière énergie l’arrêté préfectoral, en date du 25 avril 2018, qui vient ramer à contre-courant des convictions religieuses de l’écrasante majorité du peuple sénégalais, en annulant le précédent arrêté, du 31 janvier dernier, qui interdisait la tenue, dans le département de Dakar, d’un congrès maçonnique ; pour lequel différentes Loges africaines et malgaches avaient mandatés pas moins de 600 délégués, pour venir propager leurs nocives thèses athéistes et libertines, dans un pays à 98% de croyants, toutes confessions monothéistes confondues», relève le communiqué de ladite coalition.



Considérant leur acte comme légitime, les membres de la coalition convoquent le préambule de la Constitution sénégalaise qui spécifie, selon eux, «que notre pays est fortement attaché à ses valeurs culturelles, qui fondent le ciment de son unité nationale. Par conséquent, avec cet arrêté anti-démocratique, nous tenons le Préfet de Dakar pour responsable de tout risque de trouble pouvant découler de cet acte grave qu’il vient de poser».



Au nombre de 32, les organisations signataires du document ont prévenu qu’ils vont ester en justice l’arrêter en question pour obtenir gain de cause : «Aussi, prenant l’opinion nationale et internationale à témoin, La Coalition «Non à la Franc-Maçonnerie et à la l’Homosexualité» décide de combattre cette déplorable volte-face du Préfet de Dakar, en prenant toutes les mesures juridiques idoines pour l’attaquer en justice. Tout en reprenant parallèlement son bâton de pèlerin, pour faire le tour de toutes les Cités religieuses du pays, pour leur porter la bonne information».