Visite de Netanyahu à Washington: le Hamas «veut un cessez-le-feu» à Gaza, selon Donald Trump

Pas d'avancée significative sur la situation à Gaza lundi 7 juillet, à l'issue d’un dîner à la Maison Blanche entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et le président américain Donald Trump. La rencontre a surtout permis aux deux dirigeants d’afficher leur entente, de réaffirmer leur confiance dans un accord à Gaza et de passer en revue les principaux dossiers du Proche-Orient.



Pour s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump, Benyamin Netanyahu n'est pas arrivé les mains vides autour de la table. Au cours du repas, il a fait savoir qu'il avait nommé Donald Trump pour le prochain prix Nobel de la paix. « Monsieur le Président, voici la lettre que j'ai envoyée au comité Nobel. Elle vous nomme pour le prix Nobel de la Paix ! C'est amplement mérité ! », a-t-il déclaré. « Oh ! Merci beaucoup, je ne m’y attendais pas. Venant de vous en particulier, ça veut dire beaucoup. Merci Bibi ! » a répondu Donald Trump.



Relocalisation des Palestiniens: une «vision brillante», selon Netanyahu

Benyamin Netanyahu a redit son opposition à la création d'un État palestinien tout en disant œuvrer pour la paix dans la région.



C'est donc face à un Donald Trump sous le charme que Benyamin Netanyahu reprend sa proposition de relocalisation des Palestiniens de Gaza. Le Premier ministre est revenu sur la proposition faite il y a quelques mois par Donald Trump de relocaliser les Palestiniens de l'enclave qui le souhaiteraient.



Une « vision brillante », a salué le Premier Ministre en soulignant qu'il travaillait étroitement avec les États-Unis pour trouver des pays d'accueil, tout en rappelant qu'il s'opposait à un État palestinien, mais voulait un accord de paix. « Si les gens veulent rester, ils peuvent rester. Mais s’ils veulent partir, ils devraient pouvoir partir. Ce ne devrait pas être une prison ! Nous travaillons beaucoup avec les États-Unis pour identifier des pays qui souhaitent vraiment accueillir et offrir un avenir meilleur aux Palestiniens ». Et Donald Trump de conclure : « Ça va bien se finir ! ».



Le président américain a aussi insisté sur le fait que le Hamas souhaitait un cessez-le-feu, sans que Benyamin Netanyahu en fasse vraiment fi. Trump s'ets notamment dit convaincu que le Hamas était prêt à accepter un cessez-le-feu à Gaza. « Ils veulent une rencontre et ils veulent ce cessez-le-feu », a-t-il assuré à des journalistes présents à la Maison Blanche au début du dîner. « Je ne pense pas qu'il y ait un blocage. Je pense que les choses avancent très bien », a répondu le président américain lorsqu'on lui a demandé ce qui empêchait un accord de paix.



L'émissaire américain Steve Witkoff doit lui se rendre dans la semaine à Doha, où se tiennent des discussions, a précisé Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche. Dimanche, Donald Trump avait estimé qu'il existait « de bonnes chances » de parvenir à un accord « cette semaine ».