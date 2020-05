La compagnie turque d’énergie Karpowership vole au secours des enfants de l’Hôpital Albert Royer

La compagnie turque d’énergie Karpowership, a organisé ce vendredi 22 mai, une cérémonie de remise de dons au Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer (Centre hospitalier universitaire de Fann). A cet effet, l’hôpital a reçu 150 sacs de riz de 50 kg, 150 sacs de lait de 25 kg, 150 paquets de sucre de 5 kg, 50 paquets de dattes 12- 500 g, 250 paquets de savon de 18 pièces, 500 gels de 500 ml, 150 paquets de 12 bouteilles d’eau de javel (1) et 200 masques.



« L’hôpital d’enfant Albert Royer est le premier centre de référence pédiatrie au sein de la pyramide sanitaire du Sénégal. Ainsi disposons-nous de l’essentiel de soins médicaux et chirurgicaux et médicaux aux enfants du Sénégal et de la sous région», a déclaré la directrice de l'hôpital, Dr. Issa Tall Diop.



Poursuivant ses propos, elle ajoute : « En effet, en temps normal, nous recevons chaque jour autour de 300 enfants en consultation venant de l’externe sans rendez-vous. Le contexte actuel de Covid-19 a fait que nous en sommes à 27 enfants par jour. L’importance des dons que vous nous faites aujourd’hui, vient à son heure. Nous sommes vraiment dans une période déficitaire. Je voulais revenir sur la composition de ce don. Il s’agit de 150 sacs de riz de 50 kg, 150 sacs de lait de 25 kg, 150 paquets de sucre de 5 kg, 50 paquets de dattes 12- 500 g, 250 paquets de savon de 18 pièces, 500 gels de 500 ml, 150 paquets de 12 bouteilles d’eau de javel (1) et 200 masques », a-t-elle rappelé.



Prenant la parole, Sinan Tulun, Directeur Karpowership, a lui réitérer son engagement à soutenir le peuple sénégalais avec qui dit-il, il partage des valeurs communes . « Étant une société turque qui partage des valeurs communes avec le Sénégal, nous avons été dans ce stade de développement. Nous connaissons le défi que ça peut relever. Nous sommes ici non seulement pour avoir une bonne collaboration avec la Senelec, mais également pour soutenir le peuple sénégalais avec lequel on se sent très proche. On se comprend très bien. Nous sommes très fiers de soutenir le peuple sénégalais. Et cela va continuer comme ainsi pour de longues années », a déclaré Sinan Tulun.