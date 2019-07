La convocation du Colonel Kébé met le Capitaine Dièye dans une colère noire

Le capitaine Mamadou Dièye n’a pas du tout aimé la convocation vendredi du Colonel Abdourahim Kébé par la Section de recherches de la Gendarmerie. Pour lui, « l’ancien patron de la Dirpa est libre d’être au parti Rewmi, libre d’être dans «Aar Li Ñu Bokk» et libre de tant d’autres choses ».



« L’Etat n‘est jamais bâti sur le mensonge. Et si c’est le cas, les répercussions sont des boulets rouges qu’on trimbale partout avec des résonances à coup de tonnerre», a-t-il martelé dans « L’AS quotidien ».



«L’engagement de tout citoyen est le dénominateur commun de tous les Sénégalais du point de vue juridique. Beaucoup d’officiers ont pris la retraite, démissionné ou en disponibilité et ont choisi librement leur vie. Le colonel Abdourahim Kébé et moi avons choisi l’option politique », poursuit-il.



Le capitaine Dièye, qui se demande si c’est un crime pour un ex-soldat de s’engager en politique, estime que « des magouilleurs de l’État et des comploteurs de la haute hiérarchie sont en train de brader à vil prix l’excellence de l’armée ».