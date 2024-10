La crue du fleuve Sénégal : un événement révélateur des maux du pays (Hamidou Thiaw)

C'est avec désarroi et consternation que nous observons la détresse de nos concitoyens vivant le long du fleuve Sénégal. Cette situation tragique s'inscrit dans un contexte plus large de difficultés que traverse la population sénégalaise. En effet, ces derniers mois ont été marqués par des inondations répétées à travers le pays, accompagnées de licenciements massifs dans plusieurs secteurs clés, notamment le BTP mais aussi dans les les sociétés publiques comme la LONASE, le FERA et le port autonome. À cela s'ajoute la concurrence de l'État qui pénalise les transporteurs locaux.



Par ailleurs, de nombreuses entreprises sont soumises à des redressements fiscaux souvent injustifiés, basés sur des réglementations inadaptées à la réalité économique actuelle et devenues obsolètes. Dans ce climat de crise, il est affligeant de voir certaines personnes, aveuglées par leur fanatisme, soutenir financièrement des politiciens déjà fortunés, dont certains bénéficient de caisses noires non auditées.



Quand la jeunesse sénégalaise prendra-t-elle conscience de la nécessité d'investir dans le développement de la société, de créer et de contribuer à des fonds destinés aux plus démunis ? Lorsque les marabouts ou les politiciens demandent des fonds, la population se mobilise et la presse en fait largement écho. Cependant, lorsque des Sénégalais d'origine modeste se trouvent dans le besoin, ils sont souvent ignorés, et les médias demeurent silencieux.



Ce cri de cœur appelle à une prise de conscience collective. Il est essentiel de demander aux politiciens quelles sont leurs véritables intentions envers les plus démunis avant de leur accorder notre confiance. Les programmes politiques doivent être évalués avec rigueur, car si les leaders religieux et les politiciens semblent prospérer sur le plan financier, ceux qu'ils prétendent diriger continuent de souffrir. Il est temps d’agir pour nous-mêmes, avant de soutenir aveuglément ces prétendus leaders.



Hamidou Thiaw