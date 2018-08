"La détention des talibés de Cheikh Béthio ne se justifie plus", selon Me Mbaye Gueye

Selon le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Sénégal, c'est scandaleux de détenir continuellement de jeunes sénégalais dans une prison alors que le dossier pour lequel ils ont été incriminés a été clôturé et instruit depuis des années.

Me Mbaye Gueye, qui s'exprimait sur les dossiers judiciaires qui retiennent l'attention des Sénégalais, trouve que les disciples de Serigne Béthio Thioune, arrêtés depuis 2013, dans l'affaire du double meurtre de Madinatou Salam avec leur guide, ne devraient plus être en prison. "En ce qui concerne le dossier de Médinatoul Salam, qui incrimine Cheikh Béthio Thioune et Cie, il doit être jugé. Un point un trait. L'instruction du dossier a été clôturée. Le juge qui a mené l'instruction à Thiès a même été affecté à Dakar. Le dossier a été clôturé et les accusés renvoyés devant la Chambre criminelle depuis plusieurs années. Ce qui est très gênant, c'est qu'on ne juge pas les faits et ont maintient de jeunes sénégalais en prison. (...) C'est extrêmement grave. Leur détention ne se justifie plus ! Parce que le provisoire s'arrête avec la clôture de l'information. Je me demande quel est le régime juridique qui régit ces jeunes mis en prison suite aux événements de Madinatoul Salam ? Quel est le régime juridique ?", s'offusque-t-il dans les colonnes de l'Observateur.