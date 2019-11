La femme de Bougazelli au secours de son époux : « J’aime Seydina Fall, je lui réitère mon amour »

Khady Sané, épouse de l’ex-député de la mouvance présidentielle, Seydina Fall alias Bougazelli s’est exprimée pour la première fois depuis que son mari a été placé sous mandat de dépôt, dans une affaire de trafic de faux billets de banque. Lors d’une visite à ce dernier dans sa cellule à Rebeuss, elle a réitéré son amour pour M. Fall, dans un entretien avec L’Observateur.



« (…) Je ne peux qu’aimer mon époux à la folie avec ses qualités et ses défauts, et dans le même temps, lui dénier son droit d’être polygame. J’aime Seydina Fall, je lui réitère mon amour et s’il arrivait qu’il m’amène un chien pour me recommander de lui vouer fidélité et obéissance, je n’hésiterais pas un seul instant », a affirmé Mme Fall.



L’épouse de l’ex-parlementaire a avoué qu’elle n’avait jamais cru que son mari allait être mêlé à une affaire de trafic de faux billets, jurant devant Dieu et devant les hommes. Elle affirme avoir été foudroyée en apprenant de nouvelle de l’arrestation de son mari.



Vendredi dernier, Seydina Fall alias Bougazelli a été placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour "association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal, blanchiment de capitaux, et tentative de corruption.