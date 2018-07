La fête dégénère en France: près de 300 gardes à vue, plusieurs blessés et deux morts (Vidéo)

Des échauffourées opposant des forces de l'ordre à des groupes de "casseurs" ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, en particulier à Paris, Lyon ou Marseille, ont rapporté des journalistes de l'AFP et des sources sécuritaires.



Le bilan fait état de quarante-cinq (45) policiers et gendarmes blessés au cours d'incidents mais aucun ne l'a été gravement, a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric de Lanouvelle.



A Paris, des incidents sporadiques ont eu lieu dans la soirée sur les Champs-Elysées, notamment le pillage du Drugstore Publicis, alors que des centaines de milliers de personnes ont fêté sur l'avenue la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde à Moscou.



Face aux débordements, les autorités ont fait usage à plusieurs reprises d'engins lanceurs d'eau.

"Des groupes de casseurs, pour ne pas dire de pilleurs, s'en sont pris à plusieurs magasins de l'avenue et de ses abords", a affirmé le préfet de police faisant état de dégradations et de vols à l'intérieur des enseignes.



"Une douzaine d'enseignes sont au moins concernées à des degrés divers", a détaillé M. Delpuech lors d'une conférence de presse.



Le préfet a également fait état d'une rixe opposant deux groupes dans la soirée de dimanche aux alentours de la rue de Presbourg et de l'avenue Marceau.



Une personne a été très sérieusement blessée et prise en charge par les secours en urgence absolue. Selon le récit d'un photographe de l'AFP présent sur les lieux, l'incident s'est déroulé aux alentours de 21H10. L'un des protagonistes de la rixe a pris un violent coup de casque dans la tête avant de s'effondrer sur la chaussée.



"Compte tenu de la foule présente et malgré des débordements inacceptables, on doit enregistrer un bilan mesuré", a souligné Michel Delpuech.



A Lyon, la ville du ministre de l'Intérieur, des incidents ont également terni la fête des Bleus. Plusieurs enseignes ont été saccagées et 30 personnes ont été interpellées.

Avec le Figaro