La gare de la capitale du Rail remise en service, la desserte Thiès-Diamniadio relancée

Le ministre chargé du Développement des Chemins de fer, Papa Amadou Ndiaye a présidé mardi la relance du trafic de train voyageur entre Thiès et Diamniadio. Dix trains circuleront chaque jour entre Dakar et Diamniadio, dont cinq à l'aller et cinq au retour en jonction avec le TER. “Désormais, il faudra juste moins de deux heures pour partir du cœur de ville de Thiès, pour arriver au centre-ville de Dakar, à raison de cinq allers, cinq retours”, a dit M. Sow. Les tarifs sont de 1500 FCFA pour la première classe climatisée et 1000 FCFA pour la deuxième classe ventilée.



Deux trains réversibles d’une capacité total de 500 places vont désormais assurer la liaison entre Thiès et Diamniadio. Il s’agit de deux voitures climatisées de 152 places assises et deux voitures ventilées comptant 348 places, a détaillé Oumar Amadou Sow, directeur général des Grands trains du Sénégal (GTS S.A).