La gynécologue qui avait consulté Ousmane Sonko déférée

Dr Aminatou Françoise Adégniiké Bangbola Alabi, gynécologue qui avait examiné Ousmane Sonko lors de son hospitalisation à la clinique Suma Assistance a été arrêtée mercredi par la Sûreté urbaine. D’après Libération qui donne l’information, A. Bangbola, qui est aussi médecin généraliste, a été déférée le même jour pour exercice « illégale de la médecine ».



Les enquêteurs de la SU avaient appris que l’opposant a été reçu et examiné par une gynécologue d’origine béninoise qui l’avait hospitalisé. Or, il se trouve que ce médecin est gynécologue et » n’est pas inscrit à l’ordre des médecins du Sénégal » soulignent les policiers dans leur PV de synthèse.



Ils ont conclu que théoriquement elle n’avait pas le droit d’exercer au Sénégal alors qu’elle était employée à Suma Assistance.



Suite à la réquisition du 27 mars, l’Ordre nationale des médecins indiqué Dr A. Bangbola était bien inscrite sur le tableau, à la section A, sous le numéro A516/P, au titre de l’année 2023. Interpellé par rapport à ces faits et sur les raisons pour lesquelles il employait une personne dans sa structure médicale « qui n’a pas le droit d’exercer au Sénégal », Dr Niang avait indiqué que l’inscription d’un médecin à l’université validait sa possibilité de travailler dans une structure médicale au Sénégal. Il ajoute que les diplômes du Bénin étaient valables dans ce pays. Dr Niang poursuivait en renseignant que Dr Aminatou Françoise Adégniiké Bangbola était aussi médecin généraliste.



Mais selon les enquêteurs, cette inscription a été faite quand l’Ordre a reçu la réquisition. Le toubib a bénéficié d’un retour d’un parquet qui a décidé d’ouvrir une information judiciaire.