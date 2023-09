La jeunesse guinéenne s’organise et se dote d'un Conseil national

La cérémonie de présentation et d’installation des heureux élus a été présidée lundi 25 septembre par le Premier ministre guinéen Bernard Goumou qui avait à ses côtés quelques membres de son gouvernement dont Lansana Béa Diallo de la Jeunesse et des Sports, architecte de cette structure.



C’est dans la salle de l’hémicycle de l’Assemblée nationale que des centaines de jeunes se sont donnés rendez-vous pour la mise en place de ce Conseil après plus de vingt ans d’absence. La faute à un manque de volonté politique pour laisser la jeunesse parler d’une seule voix.



Le tout nouveau président élu précise la mission de ce Conseil national des jeunes de Guinée : « Le premier axe est de mettre une synergie des organisations de jeunesse, afin d'accroitre la créativité des jeunes, d'optimiser le potentiel d'action et de participation au développement, de jouer le rôle d'interface entre les organisations de jeunesse d'une part, les pouvoirs publics et les institutions internationales agissant sur les sujets relatifs à la jeunesse », explique Abdoulaye Diané.



Le Premier ministre guinéen qui a présidé la cérémonie invite les jeunes à prendre leurs responsabilités : « Le CNJ Guinée sera un partenaire incontournable de notre gouvernement et un acteur majeur de ce changement. Reprenez votre positon de peloton de tête dans la marche de notre nation. Les problèmes de la Guinée sont d'abord les nôtres. Vous ne devez jamais être absents dans l'élaboration des solutions pour aujourd'hui et pour demain », harangue Bernard Goumou.



Le nouveau bureau du Conseil national des jeunes de Guinée composé de neuf membres est élu pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois.