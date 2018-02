La lettre ouverte de Assou-EKotto à Julien Cazarre : "J'ai dû suspendre l'abonnement Canal+ de ma mère..."

« Mon cher Juju, c’est avec beaucoup d’émotions que je t’écris cette lettre et je peux te dire que c’est sans forcer que les mots me viennent… Depuis l’étranger, lorsque j’évoluais en Angleterre, je regardais ta séquence dans J+1 , juste pour avoir un avis honnête, objectif et technico-tactique d’un véritable professionnel sur le championnat de France. Et cela me réjouissait à l’idée un jour de revenir jouer dans ce championnat, justement ! Et cela en partie grâce à toi ! Comme tu le sais, les choses sont souvent différentes de l’intérieur et j’ai longtemps hésité à te refaire le portrait… Parce que lorsque ta mère te demande s’il est vrai que tu vends de la drogue à 33 ans ça fait mal !!! Mais comme dit le dicton, " L’amour maltraite souvent ceux qu’il a le plus favorisés ". De ce fait, c’est avec les bras ouverts que j’accueille ton humour chaque week-end. Tu as réussi à me faire aimer la Ligue 1, mais j’ai quand même dû suspendre l’abonnement de ma mère à Canal + . Si Dieu le veut, on s’en fumera un après un bon match de Promotion d’honneur à Saint-Nicolas-les-Arras… Kiss with love, ma poule 💋. Show must go on… »



Benoit ASSOU-EKOTTO (joueur du FC Metz).