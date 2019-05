La liste de l'Argentine pour la Copa América 2019

La prochaine édition de la Copa América aura lieu au Brésil et se jouera entre le 14 juin et le 7 juillet. Scaloni a donné la liste des 23 joueurs avec lesquels il cherchera à remporter le titre continental. L'Argentine est dans le groupe B avec la Colombie, le Paraguay et le Qatar, ce qui fait de l'équipe de Messi une des favorites pour passer au tour suivant et participer aux phases finales. L'attaquant argentin sera de nouveau le capitaine de l'Albiceleste' et sera au centre de tous les regards. En revanche, l'attaquant de l'Inter Milan Mauro Icardi n'a pas été retenu, au contraire de Paulo Dybala qui sera bien là. Dans les buts, Rulli ne figure pas dans la liste, alors que Marchesín est présent. Aucun joueur de Boca Juniors n'a été retenu, à part le gardien. C'est-à-dire, ni Pavón, ni Benedetto ni Marcone ne joueront la Copa América. L'ancien joueur du River 'Pity' Martínez n'est pas non plus retenu. Un autre joueur qui n'est pas dans liste et qui l'aurait pourtant mérité est le joueur de l'Atlético de Madrid, Correa. Il y a en tout 14 changements par rapport à la liste du Mondial 2018 en Russie. Voici la liste des 23 joueurs argentins retenus pour la Copa América : Gardien : Armani, Marchesín et Andrada. Défenseurs : Acuña, Otamendi, Funes Mori, Foyth, Casco, Tagliafico, Pezzella et Saravia. Milieux de terrain : Lo Celso, Paredes, Pereyra, Rodríguez, De Paul et Palacios. Attaquants : Martínez, Agüero, Messi, Dybala, Di María et Suárez.