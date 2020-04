La liste noire de Zinedine Zidane au Real Madrid, feu vert du Barça pour des négociations entre Arthur et la Juventus

«La liste noire» de Zidane au Real



«La liste noire.» Voilà le titre fort du journal Marca ce matin, qui consacre un dossier aux relations tendues qu'entretient ou qu'a entretenu Zinedine Zidane avec certains de ses joueurs. Le quotidien espagnol part du cas Dani Ceballos, prêté cette saison à Arsenal. Les relations n'étaient pas bonnes entre les deux hommes, Zidane ne lui faisant pas confiance. Le milieu de terrain a donc décidé de partir. Et ce ne fut pas le premier. Avant lui, Alvaro Morata, James Rodriguez ou encore Mateo Kovacic avaient dû plier bagage, faute de temps de jeu. Mais le plus symbolique de «cette liste noire» restera sans doute, Gareth Bale. Le Gallois, qui n'a pas la confiance absolue de Zizou, est toujours au Real. Ceci grâce, ou à cause c'est selon, de son salaire mirobolant qui refroidit les clubs intéressés. Mais il fait bien partie de la liste noire de ZZ.



Feu vert du Barça pour Arthur



Le Brésilien Arthur sera-t-il le premier joueur du Barça à faire les frais de la réduction du train de vie des Blaugranas ? Si l'on en croit Mundo Deportivo ce matin, la réponse penche plutôt vers le positif. En effet, le média explique ce matin que les dirigeants du club auraient décidé de donner le feu vert à la Juventus afin que la formation turinoise négocie avec son joueur pour un transfert cet été. Le problème qui pourrait intervenir, c'est que Arthur ne serait pas très chaud à l'idée de quitter le Barça. La Vieille Dame va donc devoir se montrer convaincante. Comme avec les Blaugranas qui attendent une belle offre et quelques joueurs en échange. Ce qui ne sera pas chose aisée.



Le plan du Fenerbahçe Istanbul pour Cavani



Après l'Inter, Boca Juniors ou encore Newcastle, Edinson Cavani continue de faire tourner les têtes de plusieurs écuries européennes. Selon le journal turc Fotomaç, le club de Fenerbahçe rêverait de faire venir l'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et pour cela la formation stambouliote aurait un plan. Elle aurait pris contact avec l'entourage du joueur notamment via son ancien défenseur central, Diego Lugano. Uruguayen, comme Cavani, l'ancien défenseur du PSG pourrait convaincre le Matador de tenter le challenge. Un gros salaire et des bonus importants pourraient aussi lui être proposés. Mais le meilleur buteur de l'histoire du PSG se laissera-t-il tenter ? Réponse d'ici quelques mois.