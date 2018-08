La lutte contre les faux médicaments en Afrique

Le Maroc a accueilli, fin février 2018, à Rabat, au Maroc les 2èmes Assises Nationales du Médicament et des Produits de Santé, avec une thématique cruciale pour le continent :

« Comment lutter efficacement contre la contrefaçon de médicaments en Afrique ? »



Cet événement a proposé aux pays africains l’adoption d’une « Loi type » pénalisant la contrefaçon des médicaments et des produits de santé sur le continent, et la création d’une instance, relevant de l’Union africaine qui aurait pour mission la surveillance du marché africain des médicaments, la mise en réseau et la formation des différents acteurs aux techniques de contrôle et de surveillance, la sensibilisation du grand public et des professionnels de santé, et la coopération avec les différentes instances internationales.



Ces 2èmes Assises ont été également une opportunité pour le Royaume du Maroc de faire un plaidoyer pour que le pays abrite le siège de l’Agence Africaine du Médicament (AMA). Un acte fort sensé accompagner le retour du Maroc au sein de l’Union africaine.