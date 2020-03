La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : L’affaire de tous ! (COMEVA)

Le Collectif en Mouvement pour l’Équité, les Valeurs, et l'Action (COMEVA) est particulièrement préoccupé par la situation d’urgence sanitaire mondiale générée par la propagation du virus COVID-19. Elle a été déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



Nous sommes très attentifs au développement de la situation au Sénégal. Nous saluons et apportons notre plein soutien au Chef de l’État, S.E.M. Macky Sall, et son gouvernement, pour les fortes mesures prises.



Le COMEVA appelle à la vigilance extrême et au respect strict des mesures d'hygiène et de prévention recommandées.



En outre, il invite, ses membres, sur toute l’étendue du territoire national et de la diaspora, ainsi que les populations, à privilégier les canaux d'information officiels du Ministère de la Santé et de l'Action sociale et ses services compétents. Aussi, exhorte-t-il à bannir la diffusion dangereuse d'informations non vérifiées, non confirmées, notamment celles relatives à des remèdes supposés efficaces, ou susceptibles de créer la panique.



Le Collectif en Mouvement pour l’Équité, les Valeurs, et l'Action (COMEVA), renouvelle sa confiance aux autorités sénégalaises et félicite les travailleurs du secteur de la santé dans leur lutte héroïque. Il encourage les autres acteurs et les partenaires engagés dans la veille stratégique et sanitaire mise en œuvre à tous les niveaux. Il reste confiant en la capacité de résilience des communautés à la base.



Le COMEVA reste assuré de notre aptitude collective à sortir de cette crise sanitaire et socio-économique mondiale dans le calme et la sérénité.