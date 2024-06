La marine nationale réceptionne, mercredi 5 juin « le Cayor »,un lance-missiles OPV 58S

La Marine nationale va réceptionner ce mercredi 5 juin la troisième unité de la série de patrouilleurs lance-missiles OPV 58S commandés par l'État du Sénégal.



Dans un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) il est annoncé que la cérémonie d'accueil est prévue mercredi 5 juin à 8 heures à la Base navale Amiral Faye Gassama. Elle sera effectuée sous la présidence du Contre-amiral Abdou Sène, Chef d'Etat-major de la Marine nationale.



Selon la DIRPA, «sorti des chantiers navals de PIRIOU (Brest, France), le « Cayor » vient rejoindre, au sein de la flotte, ses sisterships Walo et Niani mis en service respectivement en juin et décembre 2023», lit-on dans le document.