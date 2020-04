La médiation sud-africaine négocie un nouveau statu quo dans la crise au Lesotho

L’armée – déployée ce week-end par le Premier ministre Thomas Thabane - est retournée dans ses casernes. Et selon un communiqué de la délégation sud-africaine, le gouvernement de coalition s'engage à permettre un retrait « digne, élégant et sûr » du Premier ministre.



Depuis sa mise en cause dans le meurtre de son ex-femme, le Premier ministre a été lâché par son propre parti. Agé de 80 ans, il avait promis de partir à la retraite, mais son parti ainsi que l’opposition le soupçonnent de vouloir gagner du temps pour organiser son impunité judiciaire. Ils l’accusent notamment d’avoir suspendu le Parlement pour empêcher sa destitution.



« Les actes du Premier ministre montrent clairement qu’il n’est plus apte à exercer ses fonctions », a jugé le vice président de son mouvement. « Nous lui conseillons de quitter ses fonctions avant la date qu’il a indiquée », a-t-il ajouté, « son obstination à violer la Constitution et à mépriser les décisions de justice est devenue embarrassante ».



La médiation sud-africaine a donc obtenu un nouveau statu quo. Ce texte ne précise toutefois pas de calendrier de départ pour du Premier ministre, principal point de discorde avec ses rivaux.