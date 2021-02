La météo annonce un «vent fort et une houle dangereuse» aux larges des côtes sénégalaises

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (Anacim) a annoncé jeudi un vent fort et une houle dangereuse aux larges des côtes sénégalaises, dans le secteur Nord à Nord-ouest dépassant respectivement 40km/h et 2.5m sur toute la Côte, à partir du vendredi à 06h au dimanche à 23h.



La hauteur de la houle atteindra 3.0m sur la Grande Côte (axe Dakar Saint- Louis), alerte l’agence.