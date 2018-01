La nouvelle réforme 2.0 du Fair-play financier va empêcher le Psg de s'offrir Mbappé

Le dernier mercato estival a laissé des traces. En signant Mbappé et Neymar pour 402M€ le PSG a fait sauter la banque et agacé les historiques du Vieux continent (Bayern Munich, Juventus Turin, Real Madrid et FC Barcelone en tête). L’instance européenne a réagit et, selon les informations du Parisien, un projet baptisé « Fair-Play financier 2.0 » serait dans les cartons. Sa mise en place pourrait même intervenir à partir de la saison prochaine.



Le PSG ne pourra plus s’offrir Mbappé ET Neymar



Selon Le Parisien, l’UEFA veut limiter la différence entre les achats et les dépenses de joueurs au cours d’une saison. La barre serait, pour l’instant, fixée à 100M€. En clair, le PSG ne serait autorisé à dépenser 420M€ sur le marché des transferts (le prix dépensé pour Neymar, Mbappé et Berchiche en 2017) qu’à condition qu’il parvienne à vendre pour 320 millions d’euros de joueurs dans la même saison. Un vrai casse-tête pour les nouveaux riches comme le Paris Saint-Germain et Manchester City.



Limiter les prêts



Autre réforme envisagée par l’UEFA : limiter les effectifs à 25 joueurs professionnels. Concrètement, l’instance dirigée par Aleksander Čeferin souhaite éviter que des clubs fassent signer des dizaines de joueurs professionnels pour ensuite les prêter dans toute l’Europe. L’expert en la matière s’appelle Chelsea. Lors du dernier mercato estival, les Blues ont prêté pas moins de 38 joueurs.



Le projet “doit être voté le 24 mai lors d’une réunion du Comité exécutif de l’UEFA et appliqué dès la saison prochaine”, écrit Le Parisien. Reste maintenant à mettre tout le monde d’accord.



Source : Yahoo.fr