La nouvelle vie de Neymar au Brésil, les chiffres dingues de Karim Benzema contre les Anglais

Neymar devrait bientôt franchir une étape dans sa convalescence, Benzema possède des statistiques folles face aux clubs de Premier League et Salah écrit l’histoire avec Liverpool, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



«Neymar se requinque au pays»



Ce mardi,Le Parisien nous donne des nouvelles de Neymar, actuellement en convalescence au Brésil. « Pendant ce temps-là, Neymar se requinque au pays », résume le journal local. Opéré le 10 mars dernier, le joueur est au repos forcé, mais il devrait bientôt entamer une nouvelle étape dans sa rééducation, puisqu’il fera son retour à Paris à la fin du mois d’avril.



Pour l’instant, il porte une botte orthopédique pour protéger sa cheville et ne se déplace qu’en béquilles.



Benzema : «la terreur de Stamford Bridge»



Direction l’Espagne maintenant, avec le Real Madrid se rend à Londres pour affronter Chelsea en Ligue des Champions. Après une victoire 2-0 à l’aller, les Madrilènes arrivent avec l’avantage du score, mais aussi de la confiance, et ça ne devrait pas changer avec la stat de Karim Benzema.



Le journal As rapporte un sacré chiffre, le Français aurait inscrit plus de buts que tous les attaquants de Chelsea ! Et ce n’est pas tout, il aurait marqué à 20 reprises contre des adversaires anglais.



Forcément un Français qui met les Anglais en déroute ça fait couler beaucoup d’encre et Marca nous donne d’autres détails. Lors de ses 3 derniers matches contre Chelsea, Benzema a marqué 5 buts. Et il a inscrit ses 20 buts contre des équipes anglaises en seulement 26 rencontres.



Bref, Benzema est clairement «la terreur de Stamford Bridge», comme le titre le quotidien.



Salah entre dans l’histoire du pied gauche !



En Angleterre, la très large victoire de Liverpool contre Leeds United (6-1) fait réagir. Les Reds ont livré une véritable démonstration ce lundi avec notamment un doublé de Diogo Jota et un autre de Mohamed Salah.



C’est d’ailleurs l’Égyptien qui est mis à l’honneur en couverture du Daily Mirror ce mardi. Il faut dire qu’il est devenu le meilleur buteur du pied gauche de l’histoire de la Premier League, avec 107 réalisations. Il dépasse Robbie Fowler, resté bloqué à 105 buts. Cette déculottée infligée par Liverpool fait aussi la Une du Daily Express.



Le tabloïd préfère plutôt insister sur le doublé de Diogo Jota et sur le parcours de Leeds United, en grandes difficultés et qui n’a désormais plus que 2 points d’avance sur le 18e, Nottingham Forest.