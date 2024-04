La participation de Macky Sall à la table-ronde lors des assemblées du Printemps du FMI et de la Banque mondiale crée la polémique

La participation de l'ancien président de la République Macky Sall à une table ronde, dans le cadre des assemblées du Printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, a suscité la controverse. Certains de ses partisans y voient un coup de main aux nouvelles autorités, une hypothèse de démentie par la délégation sénégalaise, rapporte Walfnet.



À en croire le journal, la présence de M. Sall a embarrassé la délégation sénégalaise, dirigée par le ministre de l'Économie, du Plan, et de la Coopération du Sénégal, Abdourahmane Sarr. Certains membres de l'ancien parti au pouvoir estiment que la délégation a fait appel à l'ancien chef de l'État dans le cadre des négociations entre le Sénégal et les institutions de Bretton Woods. « Le président Macky Sall a joué au mentor pour les deux ministres du gouvernement de Ousmane Sonko à Washington. Sur la photo, on voit l'excellence Macky Sall donner quelques conseils au ministre Abdourahmane Sarr. On lit nettement l'inquiétude à travers les yeux du ministre Abdourahmane Sarr en face du grand mentor très « zen » », a écrit un internaute, un post repris à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.



Cependant, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdouramane Sarr, a réfuté cette affirmation. Sur X, il a justifié la présence de Macky Sall à cette réunion. « Dans le cadre des assemblées du Printemps du FMI et de la Banque mondiale, la délégation sénégalaise a participé à la table ronde modérée par l'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P), M. Macky Sall, ancien Président du Sénégal », écrit-il.



Ce dernier a souligné que ce fut également un moment de « démonstration de la cordialité sénégalaise », l'envoyé spécial ayant présenté la délégation comme les nouvelles autorités sénégalaises, la délégation lui ayant souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. D'après le ministre, il a été question des réformes de l'architecture financière internationale et des solutions pour le financement du développement et des enjeux liés au climat. Selon ses dire, pendant cette rencontre "le Sénégal a réaffirmé son attachement au principe du pollueur-payeur et de la nécessité de préserver nos marges de manœuvre d'endettement extérieur tout en plaidant pour le renforcement des capacités de financement des organisations internationales."