La pénurie de sang au Sénégal a fait une victime à Rufisque

Le manque de sang noté actuellement au Sénégal est à l'origine de la mort d'une femme à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, mercredi 27 juin.

"C'est une femme qui est arrivée dans la nuit avec un énorme saignement et avec un groupe très rare (O négatif) qui n'était pas disponible à ce moment. On a joint le Cents sur le champs, l'ambulance s'est mise en route pour aller chercher ce sang. Malheureusement, avant même que l'ambulance ne soit de retour, elle a succombé", a confirmé le chef du Laboratoire et dépôt de sang, le docteur Bamba Ndiaye sur les ondes de la Rfm.



Docteur Ndiaye de souligner que le manque de sang dans la plus grande structure hospitalière de Rufisque peut s'expliquer par les nombreux accidents de travail qui surviennent au pôle urbain de Diamniadio et sur la circulation.