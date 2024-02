La plateforme « Aar sunu élection » annonce une journée « villes mortes » et une grève générale, ce mardi

La décision du Président de la République du 03 février 2024, portant abrogation du décret convoquant le corps électoral par le décret n° 2024 - 106 du 3 février 2024 ainsi que le vote de la Loi n° 4/2024 du 5 février 2024 prorogeant de façon illégale le mandat du Président et reportant l'élection présidentielle de 2024 a fini d'installer le Sénégal dans une crise institutionnelle sans précédent.



A cet effet, les organisations professionnelles membres de la plateforme des forces vives de la Nation « Aar sunu en élection », décrètent ce mardi une journée « villes mortes » sur toute l'étendue de territoire national en guise de protestation contre la confiscation de la volonté populaire. Les syndicats membres de la Plateforme décrètent ainsi une journée de grève générale et appellent tous les citoyens au strict respect du mot d'ordre », a fait savoir la plateforme lors d’une conférence de presse.



Qui selon elle, malgré la décision salutaire du Conseil constitutionnel portant annulation de la loi votée par l'Assemblée nationale et du décret du président de la République, le peuple sénégalais constate avec amertume et désolation l'entêtement de l'autorité suprême à vouloir passer outre sa volonté. « Les propos tenus par le Prédisent de la République lors de l'entretien qu'il a accordé à une partie de la presse nationale le 23 février 2024 en attestent », souligne-t-elle.



D’après la plateforme, le Président Macky Sall a opté de faire du « dilatoire en décidant de convoquer un dialogue national pour fixer la date de l'élection présidentielle, au lieu de fixer une date pour la tenue de l'élection présidentielle avant la date du 02 avril marquant la fin de son mandat ».



« Cette décision du président de la République qui est aux antipodes de la décision du Conseil constitutionnel révèle le caractère inopportun du dialogue », dénoncent les organisations professionnelles membres de la plateforme



La Plateforme des forces vives de la nation « Aar Sunu Election » salue la posture républicaine de tous les acteurs qui ont décidé de ne pas participer à un dialogue qui vise à semer les graines de la discorde car ayant comme seule et unique finalité la prorogation du mandat du Président de la République et la reprise du processus électoral.



Ainsi, elle décide de poursuivre le combat citoyen pour « exiger le respect du calendrier électoral afin de manifester la désapprobation totale de cette démarche anticonstitutionnelle initiée par le président de la République ».



Les organisations membres de la Plateforme Aar Sunu Election appellent le président de la République de prendre toutes les « dispositions utiles pour fixer la date et organiser l'élection présidentielle de 2024 avant le 02 avril 2024, date marquant la fin de son mandat.



Au cas contraire, soulignent-elles, « nous invitons le Conseil constitutionnel à assumer pleinement ses responsabilités en fixant la date pour éviter que le Sénégal ne bascule dans un chaos aux conséquences incommensurables à cause », lance la plateforme.