La police britannique ouvre une enquête après l'altercation entre Vieira et un supporter

La police britannique a annoncé ce vendredi une enquête sur l'altercation lors de laquelle Patrick Vieira, entraîneur de Crystal Palace, a mis au sol d'un coup de pied un supporter d'Everton qui l'avait pris à partie sur le terrain.

« La police du Merseyside (nord-ouest de l'Angleterre) enquête sur une altercation survenue sur le terrain de Goodison Park à l'issue du match Everton - Crystal Palace, jeudi 19 mai», a-t-elle indiqué dans un communiqué, précisant n'avoir reçu «aucune plainte formelle». «Nous travaillons avec Everton FC pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et nous parlons aux témoins».

Selon l'Agence Press Association, la fédération de football anglaise (FA) va également étudier l'incident, dont les images prennent une grande place en tête des sites des tabloïds.

Frank Lampard l'entraîneur d'Everton, a lui apporté son soutien à Vieira en disant "avoir de la peine pour Patrick" et décrivant une situation "pas facile". "Si c'est fait de la bonne manière, je suis d'accord pour que les supporters restent sur le terrain et en profitent", a toutefois souligné l'ex-milieu de terrain de Chelsea. Selon Lampard, "tant que tout le monde se comporte bien et que nous n'assistons pas à des scènes comme celles de l'autre soir, laissez-les vivre leur moment". "C'est l'essence même du football", a-t-il ajouté.