La population de Malika s’oppose à la tentative d’inhumation d’une personne décédée de Covid-19

Les populations de Malika se sont opposées à la tentative d’inhumation d’une personne qui serait décédée de la Covid-19. Elles ont envahi le cimetière de leur localité pour s'opposer à l'enterrement du corps par les services d'hygiène.



« A notre grande surprise, nous avons vu un corps accompagné des services d’hygiène et des sapeurs-pompiers, venant de l’Hôpital Principal. On nous dit que cette personne est morte du coronavirus. Puisqu’ils voulaient l’enterrer dans notre cimetière, ils n’ont même pas de certificat d’inhumation venant de la mairie c’est pour quoi les jeunes de Malika sont sorti pour dire non à cet enterrement », martèle Alioune Mbaye habitant de la localité.