La presse choquée par les incidents lors du barrage ASSE-Auxerre, le plan de l'AS Roma pour Paulo Dybala

Nouvelle scène de chaos en France



Stupeur et chaos au stade de Geoffroy-Guichard avec la défaite de l'AS Saint-Etienne sur penalty face à l'AJ Auxerre, synonyme de relégation en Ligue 2. Pour l'édition de Saint-Etienne du Progrès, c'est la «descente en enfer». Un son de cloche évidemment différent pour l'AJA qui retrouve l'élite du football français dix ans après. «Exceptionnel», se réjouit le quotidien régional L'Yonne républicaine. De son côté, le journal L'Equipe déplore l'envahissement de terrain, qui était à prévoir, après le coup de sifflet final. «La descente par chaos», peut-on lire en Une du quotidien français. Des fumigènes et des pétards ont été lancés sur la tribune d'honneur et les joueurs, ce qui a donné lieu à des scènes de chaos. Les affrontements avec les forces de l'ordre se sont poursuivis autour du stade.





L'AS Roma prête à tout pour Paulo Dybala



Du mouvement s'annonce cet été en Italie. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport explique que «Romelu Lukaku pousse» pour revenir à l'Inter. Une piste que valide le coach Simone Inzaghi. Une rencontre devrait d'ailleurs avoir lieu demain entre les différentes parties. Le quotidien italien précise que l'AS Roma voit cette offensive intériste comme une faille dans le dossier Paulo Dybala, annoncé proche des Nerrazzuri. Le club de la Louve serait donc prêt à sacrifier Nicolò Zaniolo pour boucler l'arrivée de la Joya. La Juventus, qui est intéressée par l'international italien, n'est sûrement pas passée à côté de cette information.



Eden Hazard déterminé à réussir au Real Madrid



L'heure était aux festivités dans la capitale espagnole hier. Dans un Santiago-Bernabéu chauffé à blanc, les Madrilènes ont présenté leur 14ème Ligue des Champions. L'occasion pour Marcelo, qui a confirmé son départ, de faire ses adieux devant une foule en délire. Le journal AS le met d'ailleurs à l'honneur ce lundi main, la coupe aux grandes oreilles dans les mains. Ces images de célébration sont également reprises en Une de Marca qui met en avant un message d'Eden Hazard aux supporters. «L'année prochaine, je donnerai tout pour vous», a lâché le Belge. Nul doute que ce message n'est pas passé inaperçu.