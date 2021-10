La presse française rend hommage à Bernard Tapie, Pep Guardiola enrage contre le cracheur fou d'Anfield

«Adieu Boss»



L'Olympique de Marseille est en deuil depuis la disparition de Bernard Tapie, décédé ce dimanche 3 octobre 2021 des suites d'un cancer. Figure mythique du football français fait la une de tous les journaux en France en ce lundi matin. «Adieu Boss» titre le quotidien régional La Provence. Le Parisien rappelle que l'homme d'affaires était aussi «un battant». Mais Libération revient aussi sur le fait que Bernard Tapie était une «bête médiatique et controversée», était soupçonné d’avoir « manipulé » un arbitrage visant à solder son vieux litige avec le Crédit lyonnais autour de la vente d’adidas dans les années 1990. Un homme aux mille vies.





Le fait insolite lors de Liverpool-Manchester City



Le choc en Premier League entre Liverpool et Manchester City a tenu toutes ses promesses. Un superbe 2-2 dont un véritable chef-d'œuvre en soliste de Mohamed Salah a illuminé la rencontre. Le Daily Mail n'a pas fait dans la demi-mesure en écrivant : «Salah n'est pas de ce monde». Mais un fait insolite est venu perturber la rencontre. En effet, un supporter des Reds aurait craché sur le staff de Manchester City assis sur le banc des remplaçants, peu de temps après le but de Phil Foden. «Le cracheur fou de Liverpool» présente le quotidien Sun. Déjà très remonté durant la fin de la rencontre, Pep Guardiola n'a pas vraiment dû apprécier.



La dernière chance pour Ronald Koeman



Ronald Koeman est toujours l'entraîneur en poste au FC Barcelone. Mais jusqu'à quand ? Telle est la question. Soutenu par son président Johan Laporta à la surprise générale malgré la nouvelle défaite face à l'Atlético de Madrid (2-0), le tacticien néerlandais aurait jusqu'au Classico pour redresser la barre. Soit le 24 octobre prochain, face au Real Madrid. D'ici là, il y aura un choc face à Valence en championnat, ainsi qu'une rencontre de Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. Tiendra-t-il jusqu'à cette date fatidique ?