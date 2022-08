La production d’électricité de la SENELEC a progressé en mai 2022 (Ansd)

Au mois de mai 2022, la production d’électricité de la SENELEC a progressé, en se chiffrant à 499 363 MWH contre 452 695 MWH au mois dernier, correspondant à une évolution de 10,0%. Selon l’Agence nationale de la statistique et la démocratie (Ansd), qui donne les informations dans un rapport , cette situation est liée à une augmentation de 9,7% de la commande intérieure. En variation annuelle, la production a connu une augmentation de 20,8%.L’activité de cimenterie au Sénégal est suivie à travers la production de trois entreprises à savoir Sococim, Dangoté et Ciments du Sahel, lit-on dans le document. Au mois sous revue, elle est marquée par une contraction des ventes locales (-9,5%) et de la production (-3,9%) de ciment par rapport au mois précédent.Par contre, les exportations ont bondi de 98,9% sur la même période. En glissement annuel, une régression a été enregistrée sur les exportations (-16,3%), la production (-9,5%) et les ventes locales (-3,9%) de ciment.