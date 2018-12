La réaction de Idrissa Seck suite au décès de Sidy Lamine : "un homme de conviction, un homme courageux qui a toujours..."

Les hommages continuent de pleuvoir après la disparition du Président Directeur Général du Groupe Walfadjiri, Sidy Lamine Niass. Le leader de Rewmi, Idrissa Seck a mis de côté le différend qui l'a opposé au défunt, dans la polémique "Bakka ou Makka" pour faire un témoignage poignant sur l'homme qu'il décrit comme quelqu'un qui a toujours eu le souci de la consolidation de la démocratie et du combat de l’injustice ».



«Sidy Lamine Niass fut un des grands pionniers de la pluralité de la liberté de la presse au Sénégal. Faisant de lui un contributeur significatif à la consolidation de la démocratie. C’est une grosse perte pour le pays, c’est une grosse perte pour la Umma islamique. Je présente mes condoléances les plus attristés à toute sa famille et à la famille de la presse au sens large», témoigne Idrissa Seck.



Le leader de Rewmi de poursuivre: «le souvenir que j’ai de lui c’est de mes débuts aux côtés du président Abdoulaye où Sidy Lamine aussi débroussaillait le secteur de la presse privée. C’était un homme courageux, un homme de conviction qui a entamé avec des moyens limités un groupe de presse faisant de lui le contributeur au développement de la presse privée au Sénégal » .



Il ajoute : «Je retiens de lui également le souvenir de ses échanges avec nous de l’opposition à l’époque à côté du président Wade faisant de lui quelqu’un qui a toujours eu le souci de la consolidation de la démocratie et du combat de l’injustice ».