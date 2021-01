La révélation de la dette colossale du Barça choque l'Espagne, la Juventus lâche 22 M€ pour un attaquant

L'Espagne sous le choc face à la dette colossale du Barça



Une bombe ! Voilà ce qu'a lâchée hier le site spécialisé dans les finances du sport, Palco 23. Le média a dévoilé les comptes du FC Barcelone pour l'exercice 2019-2020. Et c'est loin d'être joli. Le FC Barcelone accumule 730 M€ de dettes à rembourser à court terme. Cent quatre-vingt-seize millions d'euros n'auraient aussi pas encore été payés à d'autres clubs pour ce qui est des transferts passés. Et au total, c'est plus d'un milliard 173 M€ que le club catalan a accumulé en dettes passives. Un gouffre qui choque l'Espagne ce matin. Pour Marca, «la situation économique du club est dramatique.» L'Esportiu parle d'«une crise qui prend une ampleur colossale.» Enfin, l'onde de choc s'est propagée jusqu'en Argentine où le journal Olé se demande ce matin comment Lionel Messi va pouvoir rester dans ce contexte au FC Barcelone. En effet, l'austérité va, semble-t-il, devenir la norme en Catalogne.





L'Angleterre commente le limogeage de Lampard



Frank Lampard c'est fini, place à Thomas Tuchel du côté de Chelsea. Hier, le technicien anglais a été remercié de son poste d'entraîneur par les Blues après une série de mauvais résultats qui ont entrainé le club londonien à la 9e place de la Premier League. Et selon le Daily Mirror, Roman Abramovitch ne l'a pas fait de la manière la plus classe qui soit. D'après le tabloïd, Lampard aurait appris son limogeage dans la presse avant que la direction du club ne lui indique que c'était fini. C'est donc Thomas Tuchel qui est pressenti pour le remplacer. Limogé il y a un mois du PSG, l'Allemand n'aura pas tardé à rebondir. Selon le Daily Star, Chelsea fait tout pour que cela soit officiel très vite, afin qu'il soit sur le banc demain pour la réception de Wolverhampton.



La Juve lâche 22 M€ sur Scamacca



À la recherche d'un attaquant durant ce mercato hivernal pour faire face à la blessure de Paulo Dybala et afin d'avoir un 3e homme derrière Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo, la Juventus aurait trouvé son bonheur. Selon la Gazzetta dello sport, les dirigeants turinois auraient proposé pas moins de 22 M€ à Sassuolo pour son attaquant, prêté actuellement au Genoa, Gianluca Scamacca. Une très forte somme pour le buteur italien, qui n'a que 22 ans et qui n'a trouvé les chemins des filets qu'à deux reprises cette saison avec le club génois. Mais la Vieille Dame semble vouloir miser sur l'avenir et pourrait tenter ce pari dans les prochains jours.