La route Kanel-Ourossogui détruit par les pluies : les populations coupées du reste du Sénégal

Il y a une extrême urgence dans la région de Matam. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la zone hier vendredi ont coupé la route entre Kanel et Ourossogui. D'après Mouhamadou Gaye, coordonnateur de la Raddho à Matam, véhicules, charrettes sont bloqués, malades et marchandises se retrouvent bloqués à hauteur de Sinthiane.

"Il y a une situation extrêmement grave. Je peux vous dire que la région de Matam est en péril parce que de Kanel jusqu'à Bakel est coupé du reste du Sénégal à cause du chantier de la route reliant Ourossogui et Bakel. Il y a eu une petite pluie hier nuit et la route est complètement coupée", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio Sud Fm



L'adjoint au Préfet de Kanel Yéro Dia Fall, parle, quant à lui de "fortes pluies" qui ont occasionné "des dégâts au niveau de la Rn (Route nationale n°2) avec la rupture des deux ponts au niveau des deux déviations".

"Ce qui a pour conséquence effectivement un arrêt du trafic urbain, dresse-t-il. Actuellement, le Préfet du département, est à pied d'œuvre avec l'entreprise chinoise pour réparer les dégâts."

"D'ici peut-être une ou deux heures, la situation sera rétablie", a-t-il rassuré.