La rumeur Messi à l’Inter fait grand bruit en Italie, nouveau rebondissement pour l’avenir de Zlatan Ibrahimovic

« Messi c’est possible »



En Italie, on parle mercato dans la presse sportive. Après les déclarations de Massimo Moratti, ancien président de l’Inter, toute l’Italie se met à rêver de la venue de La Pulga ! « Messi à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes », a affirmé Moratti, pointant aussi du doigt la fin de contrat de la star du Barça. Se terminant en 2021, le Barça pourrait être contraint de le vendre cet été, si le joueur refusait de prolonger. « Messi, c’est possible », s’enflamme Tuttosport ce mardi. Ce fantasme fait aussi la Une du Quotidiano Sportivo qui supplie Messi d’écouter Moratti.



Zlatan en mode revanche ?



L’avenir d’une autre star du ballon rond fait parler dans la presse italienne, il s’agit de Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier ne veut pas prendre sa retraite d’après La Gazzetta dello Sport. Le média italien affirmait pourtant l’inverse il y a quelques jours. Le Suédois de 38 ans ne voudrait pas partir sur un échec, et serait plein d’amertume. Malgré les départs de Boban et Maldini de la direction de l’AC Milan, les discussions seraient tout de même possibles pour une prolongation. Affaire à suivre...



Liverpool, rouge de honte



Du côté de l’Angleterre, c’est Liverpool qui fait la Une après l’annonce de son volte face dans l’affaire du chômage partiel. Les Reds avaient décidé de faire appel au plan gouvernemental pour prendre en charge une partie de sa masse salariale, ce qui avait provoqué un véritable tollé. Cette machine arrière de Liverpool et de son président Peter Moore fait d’ailleurs grand bruit outre-Manche. Cela fait notamment la Une du Daily Express, mais aussi du Sun qui n’hésitent pas à se moquer du leader de Premier League. Les tabloïds ne parlent que de ça, à l’image du Daily Mirror. D’après le journal c’est une sacrée défaite sur ce point. Le média britannique voit en revanche une victoire pour les Reds avec la promesse d’Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, qui a affirmé qu’il ne voyait pas comment Liverpool ne serait pas champion d’Angleterre.