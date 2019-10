« Scénariste et productrice, Sénégal

La série télévisée Maîtresse d'un homme marié créée par Kalista Sy, scénariste autodidacte, a fait beaucoup parler dans son pays le Sénégal lorsqu'elle est sortie plus tôt cette année.

Surnommée " Sex and the City version Sénégal ", cette série virale met en scène des personnages féminins sexuellement libérés, actives, indépendantes et prospères qui s'attaquent aux luttes des femmes en Afrique de l'Ouest, de la polygamie aux violences domestiques et aux problèmes de santé mentale. », peut-on on lire sur le site de la chaîne Britannique qui a dévoilé sa liste des 100 femmes influentes et innovantes du monde en 2019.



Avec BBC