«La sécurité de vos familles est ma priorité absolue» : le maire de Dakar justifie les démolitions de bâtiments

Depuis plusieurs mois, la mairie de Dakar a procédé à la démolition de «bâtiments présentant un risque d’effondrement». Face aux critiques que cette situation soulève chez certains riverains, ce jeudi 27 août, le maire de la ville, Abass Fall, a affirmé que son initiative vise à assurer «la sécurité» de ses administrés, dans un communiqué.



«La sécurité de vos familles est ma priorité absolue. Suite aux signalements des autorités administratives et aux inspections de nos services techniques municipaux, nous procédons depuis quelques mois à la démolition de bâtiments présentant un risque d’effondrement dans la Ville de Dakar», a déclaré le maire, sur les réseaux sociaux.



Tout en assurant de la légalité de ces actions, il a par ailleurs souligné que ces «interventions préventives visent un seul objectif : protéger des vies et éviter des drames», alors que la période d’hivernage continue d’enregistrer des victimes.



«J’ai instruit les services techniques de : poursuivre le recensement des bâtiments vulnérables sur toute l’étendue de la ville en rapport avec les autorités administratives, procéder systématiquement à leur démolition et de sensibiliser», a conclu le maire, rappelant que plusieurs bâtiments menaçant ruine ont été déjà démolis par les services techniques de la Ville de Dakar dans les arrondissements de Grand-Dakar, Almadies, Parcelles Assainies.