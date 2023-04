La société civile réclame justice pour les gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou

La justice doit toujours des explications au peuple Sénégalais. Nous restons solidaires aux familles de Didier Badji et feu Fulbert Sambou pic.twitter.com/3FNxJo6SYj

— Birahim Seck (@BirahimeSeck) April 18, 2023



#Senegal: J'apporte mon soutien à la famille de l'Adjudant-chef de la gendarmerie nationale Didier Badji et à celle du sergent de l'armée nationale Fulbert Sambou en participant à cette action initiée par les ressortissants des îles Bliss de Casamance d'où ils sont originaires 👇 pic.twitter.com/VYwa5nj2Zd

— Seydi Gassama (@SeydiGassama) April 18, 2023



La société civile réclame justice pour Didier Badji et Fulbert Sambou, les deux agents des renseignements disparus, en novembre dans des circonstances floues.Le coordonnateur du Forum civil, section sénégalaise de Transparency International exige des explications à la justice sénégalaise. "La justice doit toujours des explications au peuple Sénégalais. Nous restons solidaires aux familles de Didier Badji et feu Fulbert Sambou", a t-il indiqué sur son compte twitter.Seydi Gassama, Directeur d’Amnesty Sénégal, pour sa part demande également à l’Etat du Sénégal de faire la lumière. " J’apporte mon soutien à la famille de l’Adjudant-chef de la gendarmerie nationale Didier Badji et à celle du sergent de l’armée nationale Fulbert Sambou en participant à cette action initiée par les ressortissants des îles Bliss de Casamance d’où ils sont originaires. L’Etat du Sénégal doit tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances du décès du sergent Fulbert Sambou et sur la disparition de l’adjudant-chef Didier Badji", a t-il posté.Une enquête a été ouverte sur ordre du procureur de la République. Mais le dossier n’avance pas manifestement. Au grand dam de la famille des victimes et des organisations de défense des droits de l’homme qui réclament la lumière.