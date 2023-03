La substance inhalée par Sonko, la présence de cyanure dans le gaz lacrymogène: le Docteur Signaté parle

Sonko doit faire en urgence des prélèvements dans un laboratoire certifié

Le leader de Pasef, Ousmane Sonko se trouve depuis jeudi soir, hospitalisé à la clinique de Suma. Son internement fait suite à la journée mouvementée de sa comparution pour le procès en diffamation contre le ministre du Tourisme. Les éléments de la Bip qui ont voulu choisir un itinéraire à Sonko ont fini par "gazer" l'opposant. Ce qu'il a inhalé a d'ailleurs fait l'objet d'interrogations. Dr Boubacar Signaté de SOS médecins, se demande si les gaz lacrymogènes contiennent du cyanure ?Une composition qui ressemblerait à un empoisonnement à l'acide cyanhydrique, en à croire le médecin qui évoque l'histoire d'une avocate française." Le 10 février 2019, l'avocate française Raquel Garrido évoque une possibilité d’intoxication au cyanure dont elle aurait été victime en partageant ses symptômes post-manifestation gilet jaunes (douleurs, vomissement, migraine) sur les réseaux sociaux. Elle disait: «Selon mon médecin, cela ressemble un empoisonnement à l'acide cyanhydrique", a expliqué Dr Signaté.De son avis : " une exposition massive au cyanure entraîne la mort en dix minutes dans un tableau de coma souvent convulsif, hypoxie, collapsus cardiovasculaire, bradycardie puis arrêt cardiaque".Toutefois en rajoute t-il dans son analyse : "les formes légères sont heureusement les plus fréquentes en pratique quotidienne mais tout aussi dangereuses et invalidantes à moyen terme."Dr Signaté se demande si les gaz lacrymogènes contiennent du cyanure ?A ce stade, fait -il état "si on connaît l’exposition au cyanure par la cigarette, ou encore les fumées d’incendies, rien ne valide l’hypothèse de la présence de cyanure dans le gaz lacrymogène. L’hypothèse la plus répandue est la modification du gaz CS (composé du gaz lacrymogene) dans le corps humain. L’idée est que le CS serait en partie transformé par le métabolisme en cyanure d’hydrogène puis en thiocyanate".Le médecin rappelle alors qu'en 2013, le scientifique néo-zélandais Léo Schep a publié un article sur le mécanisme d'action des gaz lacrymogènes. Il y écrit que «des niveaux minimums de cyanure et thiocyanate peuvent apparaître dans les urines après une exposition orale ou par intraveineuse au CS». Il ajoute que «dans des circonstances normales, on ne pense pas que suffisamment de cyanure soit libéré pour causer des effets systémiques».Il poursuit que : "la formation de cyanure d'hydrogène à partir de CS a été le sujet de plusieurs études chez l'animal et chez l'humain. Des études visant à déterminer la quantité de cyanure produite, mesurée par le taux de thiocyanate dans le sang, chez des humains exposés au CS ont été conduites. Les résultats de ces études trouvent des niveaux de thiocyanate plasmiques négligeables".En clair, "la métabolisation du CS peut créer du cyanure mais en très petite quantité. Dans son guide toxicologique publié en 2003, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), note que «La toux et la dégradation de la fonction respiratoire engendrées par une exposition au CS peuvent se prolonger pendant plusieurs mois avec des niveaux de consequences variables. Les chercheurs pointent du doigt les limites des données existantes sur les effets des gaz lacrymogènes et appellent à plus de recherches sur le sujet".Et c'est le cas de Sven-Eric Jordt, chercheur à la Duke University School of Medicine qui regrette «l'écart entre la hausse de l'utilisation des gaz lacrymogènes par les gouvernements et la faiblesse des recherches sur leurs effets».Alors ce que suggère Dr Signaté pour le cas de Ousmane Sonko : c'est de faire très rapidement " des prélèvements par un laboratoire certifié et indépendant de deux substances chez PROS"Parce qu'avance t-il "le taux de Thiocyanate dans le sang avec une référence de 7,5 mg/L (taux de de référence chez les fumeurs), dans les urines avec une référence de 25 mg/L (taux de référence chez les fumeurs)"Autre chose "c'est le taux d'acide lactique dans son sang (Les valeurs normales d’acide lactique dans le sang veineux sont comprises entre 4,5 et 19,8 mg/dl.). L’acide lactique est une substance produite par les globules rouges, les cellules musculaires, les reins, les cellules de la peau, mais également celles du cœur, lors de la dégradation anaérobie (par une voie sans apport d’oxygène suffisant) du glucose. Il s’agit d’un processus chimique qui survient quand l’oxygène manque et que cela ne permet pas de métaboliser le glucose complètement."Les questions à se poser pour Dr Signaté c'est de savoir si Ousmane Sonko a été victime d’une exposition importante et prolongée aux gaz lacrymogène entrainant des effets prolongés ? A-t-il été victime de l’utilisation de gaz lacrymogène auquel du cyanure a été rajouté ? A-t-il été victime d’une exposition à une autre substance ? Par contre dans ce dernier cas, il sera extrêmement difficile de trouver laquelle. Les gaz de ce type étant généralement utilisé par des unités spéciales souvent couvert par des secrets qui nous dépassent tous, indique le Dr.