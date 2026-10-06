La tragédie des inondations (Par Mamadou Lamine Diallo)

Nos condoléances sincères aux familles éprouvées.

Comme ingénieur, j’ai fait partie de ceux qui ont poussé à la prise en charge de l’assainissement au Sénégal. J’ai participé à une mission d’information parlementaire sur ce dossier.



Cette question ne peut être traitée dans l’urgence. L’urgence, ce sont des malfaçons et la corruption avec. Avec l’eau, il faut être rationnel jusqu’au bout. Connaître d’abord le trajet de l’eau.



C’est l’occasion de repenser à Samba Diallo de l’aventure ambiguë.



Il est temps d’accepter l’esprit et la méthode scientifiques.



Manifestement une frange importante de la classe politique s’y refuse.



C’est pourquoi je me demande s’il ne faut pas confier le dossier des inondations à l’armée nationale et au Genie militaire.



Dans cette institution, c’est la rigueur ou la mort!



5 morts pour ce qui était prévu et annoncé, c’est trop.