La vidéo de l'évasion spectaculaire d'un Sénégalais sur le point d'être expulsé des Etats-Unis... Regardez !!!

Le 27 mars 2018, un Sénégalais répondant au nom de Mohamadou Lamine Mbacké, 31 ans a réussi à échapper à la vigilance de la police américaine qui s'occupait de son expulsion à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York.



Selon plusieurs médias New-Yorkais qui relaient l'information, les policiers lui avaient permis de se restaurer en attendant son embarquement. Lamine Mbacké en a profité pour filer en empruntant une des sorties du Terminal 4. Quelques minutes plus tard, les agents de sécurité s'aperçoivent de sa disparition et entament les fouilles dans l'aéroport. Les caméras de surveillance consultées le montrent embarquant à bord d'un taxi.