Lacos : « Nous avons notre candidat, c'est Bassirou Diomaye Faye»

Les alliés du candidat recalé Ousmane Sonko ont dénoncé avec la dernière énergie le « tort» causé à leur leader et demandent aux Sénégalais de surveiller eux même le déroulement des élections à venir.



« On a causé un tort à Ousmane Sonko, mais on nous dit que ni la DGE ni la CENA encore moins le Conseil Constitutionnel ne sont responsables. Le Conseil constitutionnel nous dit en même temps qu’il y a un coupable qui a causé un tort à Sonko mais on ne désignera pas cette personne. La décision du conseil nous dit que le dossier de Sonko n’est pas complet mais ce n’est pas de la faute à Sonko. Et comme ça, Ousmane Sonko est exclu du processus. C’est la faute à qui ?», s'est interrogé Birame Souleye Diop.



Selon le Lacos, la responsabilité du peuple est aujourd’hui d’assurer lui-même la surveillance du vote. Il appelle les Sénégalais à aller retirer leurs carte d’électeurs pour pouvoir participer aux élections. « Nous allons présenter un programme, nous allons disputer un programme, on va en débattre, mais, le plus important est que nous devons voter. Il nous faut voter et faire voter. Aller récupérer vos cartes. Il faut qu’ils sachent que toutes leurs magouilles sont tombées »,a souligné le collectif.



Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a révélé que le parti dissout a trouvé son candidat. « Ousmane Sonko ne peut être candidat mais Bassirou Diomaye Faye est candidat et Bassirou Diomaye Faye en étant candidat, c’est Ousmane Sonko qui est candidat. Nous avons notre candidat, nous avons notre homme c'est Bassirou Diomaye. C’est Ousmane Sonko qui sera sur le terrain, c’est Diomaye qui sera sur le terrain, nous ferons le travail pour eux et on reviendra constater », a affirmé Birme Souleye Diop. Il en a profité pour demander à tous les candidats spoliés de s'unir pour le travail final.