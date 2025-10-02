Lamignou Darou et Boy Dakar envoyés en prison : procès fixé au 8 octobre

Les deux militants de Pastef, Lamignou Darou et Boy Dakar, déférés au parquet ce jeudi après leur garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité, ont été placés sous mandat de dépôt.



Selon les informations, leur procès est prévu pour le mercredi 8 octobre 2025 au Tribunal de Grande instance de Dakar.



Ils sont poursuivis pour « discours contraires aux bonnes mœurs ».

