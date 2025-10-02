Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Lamignou Darou et Boy Dakar envoyés en prison : procès fixé au 8 octobre



Lamignou Darou et Boy Dakar envoyés en prison : procès fixé au 8 octobre
Les deux militants de Pastef, Lamignou Darou et Boy Dakar, déférés au parquet ce jeudi après leur garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité, ont été placés sous mandat de dépôt.
 
Selon les informations, leur procès est prévu pour le mercredi 8 octobre 2025 au Tribunal de Grande instance de Dakar.
 
Ils sont poursuivis pour « discours contraires aux bonnes mœurs ».
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 2 Octobre 2025 - 21:47


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter