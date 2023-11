Lamine Camara sur son premier but : « Rien n’est encore fait, je peux encore en marquer plus »

Lamine Camara a bien saisi sa chance lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Il a réussi sa première titularisation dans l’équipe en lançant son compteur-but.



« C’est une grande fierté pour moi de marquer mon premier but. C’est a moi de garder les pied sur terre en sachant que rien est encore fait. Je peux encore en marquer plus. Je vais continuer à bosser, beaucoup travailler » a-t-il déclaré au micro de dakaractu en zone mixte suite à la large victoire face au Soudan du Sud.



Concernant ses bonnes performances en club comme hier en équipe nationale, il en parle avec humilité. « Il n’y a pas de secret. C’est juste le travail et écouter les consignes des coachs. J’applique cela sur le terrain ».



Face au Togo dans 3 jours, il faut très vite rentrer dans l’esprit du 2e match explique-t-il. « Il y’a beaucoup de joueurs qui ont vécu cette situation. Il faut se concentrer maintenant parce qu’on ne peut pas changer grand-chose. On va tout de suite s’y mettre et préparer ce match contre le Togo ».