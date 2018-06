Lamine Diack : «Le Sénégal peut aller jusqu’en finale»

Malgré les épreuves qu’il rencontre avec son placement en résidence surveillée, Lamine Diack suit toujours avec attention l’équipe nationale de football du Sénégal. Interrogé par nos confères de la Rfm, l’ancien président de l’Iaaf, a exprimé toute sa fierté d’être Sénégalais et prédit une finale aux «Lions», à condition qu’on les laisse travailler sereinement.



«On a eu une équipe qui a bien joué, qui a fait ce qu’il fallait pour gagner. Là, il faut se solidariser, être comme un seul homme comme l’a dit Mbaye Niang. On a cru en nous et le résultat est là. Donc l’entraineur a une bonne équipe solidaire. Mais cela ne fait que commencer», a-t-il déclaré.



Et de poursuivre : «Ils sont dans de bonnes dispositions, donc personne ne doit les distraire. Les joueurs ont besoin de concentration pour gagner le match contre le Japon. L’équipe peut aller jusqu’en finale. Nous sommes forts au niveau de l’attaque».



A l’en croire, Aliou Cissé et Cie ne doivent avoir en ligne de mire que la finale de cette compétition : «Notre ambition est d’aller jusqu’à la finale et non en quart ou en demi-finale. Nous en avons la capacité».