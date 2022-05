Lancement ce lundi de la deuxième phase de la Stratégie nationale pour l'équité et le genre

Le ministère de la Femme de la Famille du Genre de la Protection des Enfants a procédé ce lundi au lancement officiel de la Stratégie nationale pour l'équité et le genre (SNEEG 2). L'objectif est de présenter les résultats de la première phase de collecte en partageant la feuille de route relative aux consultations régionales.



La SNEEG II qui est « une référence nationale » en matière de politique d'égalité homme-femme a été rattachée au PSE dont le Genre a été érigé comme critère d'éligibilité des projets phares de son plan d'action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A). Suivant cette orientation, le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, à travers la Direction de l'Équité et de l'Égalité de Genre, a entamé l'exercice d'évaluation à mi-parcours sur la base d'une démarche participative et inclusive à tous les niveaux de prise de décision et d'intervention des parties prenantes.



« La promotion et la protection des droits humains et plus particulièrement ceux des femmes constituent un préalable à son développement inclusif et durable. À cet effet, l'Etat n'a cessé de maintenir ses efforts de réalisation des engagements auxquels il a souscrit à travers des instruments juridiques sur les droits humains plus particulièrement ceux protecteurs des femmes et des filles notamment », a déclaré le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Salimata Diop Dieng.



Salimata Diop Dieng a soutenu qu’il faut que tous les membres d'une société « aient les mêmes chances d'accéder aux ressources, de développer leurs capacités, de faire des choix et de décider de leur avenir. Cela nécessite la transformation des rapports sociaux inégalitaires et en particulier, des rapports de genre et l'amélioration du statut des femmes.



« Ainsi, le genre est érigé aujourd'hui comme critère d'éligibilité des projets phares du Plan d'Action Prioritaire du PSE (PAP2A/PSE). Il faut intégrer le genre dans le développement, tout le monde doit y participer, car chacun y gagne », dit-elle, ajoutant que « l'inclusion sociale est au cœur de la politique genre du Sénégal.



Par ailleurs, elle a fait savoir que le Sénégal qui constitue une partie prenante du Programme et des Objectifs de Développement Durable (ODD2030) et de l'Agenda 2063 de l'Afrique a décidé des perspectives temporaires et programmatiques à travers l'horizon 2035. C'est dans ce sillage que l'Etat a adopté pour une période de 10 ans, la 2éme Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité de Genre SNEEG II allant de 2016 à 2026.



Prenant la parole, Mame Penda Seck Diouf, la Présidente du Groupe d’Initiative des femmes, a expliqué que « l'égalité signifie que les femmes et les hommes ont les mêmes opportunités d'accéder et de contrôler les ressources du développement comme l'éducation, la santé, les revenus, l'emploi, l'information, les droits, les programmes de développement, les processus de décision, etc. A l’en croire, cela requiert « l'élimination des barrières qui gênent l'accès aux opportunités économiques et politiques et l'accès aux services de base, pour faire en sorte que tous les individus (homme, femme de tout âge et de toute condition) puissent profiter des mêmes opportunités ».



Poursuivant, elle a affirmé que « l'égalité ne signifie pas qu'il faut "être identique". Elle implique une reconnaissance des différences entre les hommes et les femmes. Cependant, ces différences ne doivent, en aucun cas, se traduire par de la discrimination à l'encontre des uns ou des autres. « L'égalité signifie que les gens ne doivent pas être discriminés parce qu'ils sont différents. Même si les femmes et les hommes sont différents et qu'ils ont des rôles sociaux différents, ils ont la même valeur et doivent avoir les mêmes droits. Les inégalités sont généralement profondément enracinées dans les normes sociales, culturelles et les croyances, même si les lois formelles ne sont pas discriminatoires, la discrimination existe de fait. L'égalité entre les hommes et les femmes est l'objectif ultime et une valeur de base de l'approche genre et développement. L'équité est un moyen d'atteindre cet objectif ».