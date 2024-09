Lancement de sa « nouvelle responsabilité » : Amadou Ba confirme l’information sur les problèmes internes de l’APR et tend la main à ses frères de parti

Six (6) mois, après l’élection présidentielle dont il fut candidat, Amadou Ba sort de son mutisme et s’adresse aux Sénégalais. L’ancien membre de l’APR, se dit prêt à quitter le nid et à lancer son propre parti politique.



Ainsi, il tend la main à ses frères de l’APR, à qui il demande de le rejoindre pour bâtir ensemble quelque chose de sincère et de solide. Comme argument Amadou Ba a confirmé les rumeurs indiquant qu’il y a des problèmes au sein de l’APR, invitant ceux qui y sont toujours à une prise de conscience.



« Au demeurant, il est important de reconnaître, que malgré les efforts déployés par certains, des dysfonctionnements internes en notre camp ont freiné nos ambitions communes. Nous devons tirer des leçons de cette expérience pour bâtir quelque chose de plus fort de plus sincère et de plus solide. Ma responsabilité m’engage avant toute décision à dialoguer avec tous ceux qui m’ont soutenu tant au Sénégal que dans la diaspora. J’ai attendu tout ce temps, pour que l’on puisse discuter, échanger, évaluer nos forces, nos faiblesses, nos difficultés, mais en vain », a lancé Amadou Ba.