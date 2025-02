Lancement en avril des boutiques Sonadis et du programme des 1000 volontaires pour le contrôle des prix (ministre)

Dès le 1er avril, l’État mettra en œuvre le programme des 1 000 volontaires du contrôle des prix ainsi que l’ouverture de 2 000 boutiques Sonadis. L’annonce a été faite par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop, hier, vendredi, à Diamniadio, lors de la cérémonie de remise des médailles aux agents méritants et retraités.



« Nous allons lancer à partir du 1er avril le lancement des 1000 volontaires du contrôle des prix et les 2000 boutiques de Sonadis. Ces magasins de référence, nous permettrons de travailler avec les agropoles et les zones industrielles », a annoncé le ministre du Commerce et de l'Industrie.



Serigne Guèye Diop annonce également l’instauration de 8 zones industrielles. « Notre pays va avoir 8 zones industrielles d’abord dans les cinq prochaines années. 14 zones départementales dans un deuxième temps et 21 autres zones sur l’ensemble des départements du pays », a-t-il dit.



« Dans une semaine, je vais me rendre sur l’ensemble des régions tenir des CRD (Comité régional de développement) pour demander à ce que chaque région à chaque département puisse mettre 1000 hectares à la disposition de l’industrie et des agropoles », a indiqué le ministre du Commerce et de l'Industrie.