Lancement officiel des travaux de deux infrastructures hydrauliques à Richard-Toll

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé, vendredi, les travaux de construction d’une usine de traitement et d’un château d’eau à Richard-Toll qui vont renforcer l’alimentation en eau potable dans le nord.



« Nous sommes réunis aujourd’hui à Richard-Toll pour procéder au lancement de l’usine de traitement de la station d’eau potable et d’un château d’eau, qui vont améliorer les conditions de distribution dans la ville », a expliqué le ministre.



M. Dièye s’exprimait lors de lors de la cérémonie de lancement des travaux, en présence du gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, du Directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) et de plusieurs élus locaux.



L’usine de traitement va fournir à la ville 14 000 m³ d’eau supplémentaire par jour. Ce volume vient s’ajouter au 4000m³ déjà disponibles et distribués par trois châteaux d’eau d’une capacité cumulée de 1100m³/ par jour.



Ces deux ouvrages vont « régler définitivement » le problème lancinant auquel sont confrontés les populations, a dit M. Dièye, soulignant que la réalisation de ces infrastructures permettra de répondre favorablement aux besoins en eau d’une population qui ne cesse de croître ces dernières années.



Une situation rapporte l’Aps, qui a d’ailleurs été à l’origine des problèmes d’eau récurrents enregistrés dans la ville d’après Cheikh Tidiane Dièye. « Notre ambition est de faire en sorte que les demandes des populations en eau potable soient satisfaites, à l’horizon 2050 », a-t-il dit.