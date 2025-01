Lasses des agissements de GCO et des ICS : les populations de Mboro, Darou Khoudoss, Méwane et Taïba Ndiaye interpellent les autorités

Les localités de Mboro, Darou Khoudoss, Méwane et Taïba Ndiaye, fortement impactées par les activités des sociétés minières telles que GCO et ICS, font face à des problèmes environnementaux majeurs. Les habitants de ces zones, épuisés par la pollution et les conséquences sur leur qualité de vie, ont exprimé leurs inquiétudes lors d'une rencontre avec des parlementaires et des membres du Forum civil, venus leur prêter écoute.



Parmi les principaux problèmes soulevés par les populations, la santé et l'accès à l'eau figurent en tête de liste. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, a souligné que les habitants avaient partagé leurs préoccupations liées à la santé, à l'environnement, ainsi qu’à un déficit d’accès aux ressources financières. "Les députés ont pris bonne note des préoccupations exprimées. La loi leur confère des pouvoirs pour interpeller les ministres et les acteurs administratifs responsables du secteur", a-t-il précisé.



Le député Babacar Ndiaye, président de la Commission de l'énergie et des ressources minérales, a promis que des actions concrètes seraient mises en place pour répondre aux difficultés rencontrées par les populations. "Effectivement, de nombreuses difficultés ont été soulevées, tant par les habitants que par les maires. Nous avons pris bonne note et nous ne nous limiterons pas à écouter les populations. Nous irons également à la rencontre des entreprises minières pour recueillir leurs versions des faits. Nous visiterons leurs sites pour comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain", a-t-il déclaré, soulignant que des mesures appropriées seraient prises après une analyse complète de la situation.



Cette visite a permis d’établir un premier contact entre les représentants de l’État et les populations locales. Ce qui suscite un espoir de trouver des solutions durables aux problèmes environnementaux et sanitaires posés par les activités minières dans ces zones.