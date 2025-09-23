Le 3FPT ouvre les inscriptions pour les bons de formation initiale du 1er au 5 octobre

Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) a annoncé ce mardi 23 septembre 2025 par son directeur général, Dr Babo Amadou Ba, le lancement de la campagne d’inscription en ligne pour l’octroi des bons de formation initiale (BFI). Cette opération se tiendra du 1er au 5 octobre 2025 et concerne l’année académique 2025-2026.
« Ces bourses permettront aux jeunes de suivre des formations initiales de longue durée, allant de un à trois ans, sanctionnées par des diplômes tels que le CAP, le BEP, le BT, le BTS, le DTS et la Licence. Les inscriptions en master ne sont toutefois pas prises en compte », précise le document parvenu à PressAfrik.
La campagne s’adresse aux Sénégalais âgés de 15 à 40 ans, avec ou sans qualification professionnelle, y compris les jeunes vulnérables comme les déscolarisés, les migrants de retour ou encore les personnes vivant avec un handicap.
Dans le cadre de la digitalisation de ses procédures, le 3FPT a mis en place une plateforme accessible via son site web afin de faciliter l’enrôlement des candidats.
.
« Ces bourses permettront aux jeunes de suivre des formations initiales de longue durée, allant de un à trois ans, sanctionnées par des diplômes tels que le CAP, le BEP, le BT, le BTS, le DTS et la Licence. Les inscriptions en master ne sont toutefois pas prises en compte », précise le document parvenu à PressAfrik.
La campagne s’adresse aux Sénégalais âgés de 15 à 40 ans, avec ou sans qualification professionnelle, y compris les jeunes vulnérables comme les déscolarisés, les migrants de retour ou encore les personnes vivant avec un handicap.
Dans le cadre de la digitalisation de ses procédures, le 3FPT a mis en place une plateforme accessible via son site web afin de faciliter l’enrôlement des candidats.
.
Autres articles
-
Renouvellement de 2000 taxis urbains : le ministère des Transports prévoit la mise en circulation de 500 taxis hybrides
-
Dakar : six individus arrêtés pour trafic de chanvre indien à Tivaouane Peulh
-
Ngor : un individu arrêté avec 37 pierres de crack et de la cocaïne
-
Drame au Darfour : 11 enfants tués dans une attaque de drone, l'UNICEF réclame justice
-
Drame à Djilekhar : les populations interpellent les autorités sur l'état des routes après la mort de deux hommes