Le 3e point "Gouvernement face à la presse" prévu jeudi 7 janvier

La rencontre quinzomadaire "Gouvernement face à la Presse" se tiendra, jeudi 7 janvier 2021, à 10 heures précises, au 10ème étage du Building Administratif Mamadou Dia, a appris PressAfrik.



Le point va être animé par le ministre, Porte-parole du Gouvernement, Oumar Gueye. A ses côtés, le ministre de l'Education nationale Mamadou Talla, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Cheikh Oumar Hann ainsi que le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Dame Diop.



Les questions abordées vont porter sur la politique du Gouvernement dans les domaines suivants : éducation nationale, enseignement supérieur, employabilité des jeunes, formation professionnelle, apprentissage et insertion.